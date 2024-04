Justice League, Zack Snyder è interessato a sequel animati per finire la trilogia?

Zack Snyder ha il pallino di finire la trilogia di Justice League, ma sarebbe disposto a completare i film restanti abbandonando il cinema live-action per appoggiarsi a quello animato?

Durante un'intervista con Empire per sponsorizzare l'uscita del suo nuovo film, Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand Netflix dal prossimo 19 aprile, il regista è stato interrogato sulla possibilità di finire la sua trilogia di Justice League con dei film d'animazione. La sua risposta è stata: "Sì, assolutamente. Sarebbe divertente. Sarebbe bello."

L'ultimo commento di Snyder sulla continuazione della sua trama per il DCEU è arrivato nel dicembre 2023, quando il regista rivelò che "assolutamente, senza dubbio" avrebbe completato la sua saga di Justice League se Netflix "avesse ottenuto i diritti sui personaggi DC" del suo universo narrativo". Questo universo narrativo, noto come SnyderVerse, è formato dai film Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e Zack Snyder's Justice League (2021), e avrebbe dovuto includere anche Justice League: Parte 2 e Justice League: Parte 3: tuttavia, in seguito alla morte di sua figlia, Snyder si allontanò dal DCEU e fu sostituito da Joss Whedon, che nel 2017 realizzò una versione alternativa di Justice League nota come 'Josstice League'.

