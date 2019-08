Justice League, Zack Snyder aveva iniziato le riprese del film pensando al sequel

Da quando Justice League ha debuttato nelle sale cinematografiche con recensioni contrastanti e numeri non entusiasmanti al botteghino, alcuni fan si sono aggrappati alla possibilità di vedere la director's cut del regista Zack Snyder, ovvero il film originale così come l'aveva pensato l'autore.

Negli ultimi 21 mesi, i fan hanno appreso diverse informazioni su quello che sarebbe stato / è a tutti gli effetti un film completamente diverso rispetto a quello visto al cinema, con Darkseid che ad esempio sarebbe dovuto apparire prima di essere tagliato dalla versione cinematografica.

Ora il direttore della fotografia del film Fabian Wagner ha rivelato che Zack Snyder ha girato molte scene col villain a Los Angeles. Il regista aveva scelto Ray Porter per interpretare Darkseid prima di abbandonare il progetto, ma Wagner spiega che l'attore non ha avuto modo di vestire fisicamente i panni del personaggio, perché nelle scene di cui sopra sarebbe stato utilizzato uno stuntman.

Wagner ha anche spiegato che in molte scene dello Snyder Cut mancavano di effetti visivi sviluppati che al momento dell'uscita di scena del regista, che comunque ha montato personalmente i primi tre trailer del film.

Infine, Snyder ha sempre scritto e diretto Justice League avendo già in mente Justice League 2, film nel quale Darkseid avrebbe avuto un ruolo preponderante: stando a precedenti dichiarazioni del regista sappiamo infatti che Justice League sarebbe dovuto essere il primo capitolo di una trilogia, e che nel secondo capitolo il villain avrebbe sconfitto i protagonisti e conquistato la Terra, che sarebbe a sua volta caduta nella distopia vista fugacemente in Batman vs Superman: Dawn of Justice.

Per altre notizie vi segnaliamo che recentemente Jason Momoa ha visto lo Snyder Cut, facendo eco alle dichiarazioni di Kevin Smith sul misterioso progetto.