Justice League di Zack Snyder, ma immaginata come L'Ultima Cena di Leonardo da Vinci

La nuova fan art dell'artista social venomhology apparsa sul social network Instagram reinventa la Justice League del DC Extended Universe come il celebre dipinto L'Ultima Cena realizzato da Leonardo da Vinci.

Con Ben Affleck al centro e la presenza apostolica di Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa e Ray Fisher, il 'dipinto' include anche la presenza di Zachary Levi nei panni di Shazam e le Birds of Prey, include Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Cacciatrice e Jurnee Smollet-Bell come Black Canary. Da notare anche l'easter egg dedicato al Big Belly Burger, una catena di fast-food fittizia dell'Universo DC Comics, e i riferimenti al DC FanDome, l'attesissimo evento in streaming gratuito che andrà online il 22 agosto prossimo e tramite il quale Warner Bros. e le varie società come DC Films presenteranno ai fan i progetti in uscita nel prossimo futuro, come Wonder Woman 1984, The Flash, The Batman, The Suicide Squad e Zack Snyder's Justice League.

Curiosamente, proprio Snyder aveva citato L'Ultima Cena di Leonardo da Vinci nel suo adattamento di Watchmen: potete trovare la scena in calce all'articolo; inoltre, recuperate l'Everycult su Watchmen e l'Everycult su Batman v Superman.

Vi ricordiamo che la Zack Snyder's Justice League uscirà sul servizio di streaming on demand HBO Max nella prima parte del 2021.