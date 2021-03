Justice League, Zack Snyder: Il suo Batman è stato pensato per causare polemiche

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'imminente Justice League, il regista Zack Snyder ha spiegato di aver creato intenzionalmente un Batman ai tempi di Batman v Superman: Dawn of Justice, sapendo che avrebbe generato numerose polemiche.

Parlando con il New York Times, Snyder ha discusso come la maggior parte dei media e dei fan non siano stati in grado di accettare pienamente la sua versione del Cavaliere Oscuro, dichiarando:

"Quando ho realizzato Watchmen, ero guidato da uno spirito decostruzionista. È un film che fa a pezzi i tuoi eroi preferiti. Con Batman vs Superman mi sono fatto guidare dallo stesso principio. Abbiamo un Batman alcolizzato che prende un sacco di antidolorifici e di tanto in tanto si risveglia nel letto con una ragazza senza nome conosciuta la sera prima. È una persona distrutta. Si traveste da pipistrello, esce la sera e picchia la gente. Ha dei problemi. Penso che il film si sia trovato in un punto in cui nessuno voleva quel tipo di Batman. Le persone volevano un Batman monaco-guerriero supercool. E va benissimo. Ma io, personalmente, preferisco l'altro."



A conti fatti, il regista era consapevole delle forti reazioni che la sua versione del personaggio avrebbe inevitabilmente generato. Ricordiamo che il Batman di Ben Affleck avrà un ruolo centrale in Justice League, il nuovo film della saga in uscita giovedì 18, e che originariamente per il personaggio era stata concepito un intero arco narrativo che lo avrebbe visto addirittura sacrificarsi per salvare il mondo e sconfiggere Darkseid, col mantello da pipistrello che sarebbe stato ereditato dal figlio di Bruce Wayne, messo al mondo da Lois Lane. Altro che polemiche, insomma.

