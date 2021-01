Justice League, Zack Snyder: 'Ho aggiunto due scene nuove, una di queste è con Joker'

Il film che vedremo con l'uscita della Snyder Cut sarà, almeno stando a quanto dichiarato dai diretti interessati, qualcosa di parecchio diverso dal Justice League uscito nel 2017: questo, però, non vuol dire che per la versione definitiva dell'opera di Zack Snyder siano state girate grosse quantità di materiale nuovo.

Al contrario: secondo le dichiarazioni del regista stesso, la maggior parte del film sarà semplicemente composto da scene già girate in precedenza ma mai sbarcate sul grande schermo. "Una parte davvero piccola del film è composta dalla roba nuova che ho girato. Un buon 80% del film, però, non è mai stato visto da nessuno" ha spiegato Snyder.

Il regista è poi entrato nello specifico: "Chiariamo una cosa, ho aggiunto soltanto due pezzi. Uno che speravo di girare in post-produzione senza avere mai la possibilità di farlo e un altro, una scena con Jared. Una piccola scena con Jared. La verità è che il resto delle quattro ore del film sono semplicemente ciò che avevo girato in precedenza. [...] Ho sempre cercato di fare le cose in questo modo. Ho sempre cercato di girare ciò che ritenevo giusto. Rimettere insieme il film è stato un lavoro da archeologo, ho dovuto rimettere insieme i pezzi, anche ciò che non aveva mai visto la luce del sole nonostante l'avessi girato".

Zack Snyder ha anche parlato dell'eventualità di dare un sequel alla Snyder Cut; Kevin Smith, invece, ha anticipato ciò che vedremo nel finale della Snyder Cut.