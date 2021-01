Justice League, Zack Snyder: 'Ecco perché Superman ha il costume nero nel film'

Manca sempre meno all'arrivo ufficiale di Justice League: Director's Cut sui canali in streaming di HBO Max e Zack Snyder è più emozionato che mai all'idea che il pubblico possa finalmente avere l'opportunità di vedere il suo lavoro per come era stato concepito inizialmente, prima del suo licenziamento e dell'arrivo di Joss Whedon sul set.

La promozione in tal senso è più spedita che mai e l'ultimo spot TV di HBO Max ha confermato il titolo ufficiale della Snyder Cut. Intanto, lo stesso regista è apparso recentemente in una serie su YouTube e qui ha provato a spiegare il perché della presenza del mitico costume nero che Superman indossa e di cui abbiamo anche avuto un assaggio nel primo trailer ufficiale del film.

"Sono sempre stato un grande estimatore del costume nero, lo volevo a tutti i costi. Per me ha perfettamente senso perché... Superman è un personaggio che notoriamente non evolve. E' come una roccia, distrugge tutto ciò che si abbatte su di lui. E noi impariamo qualcosa su noi stessi provando a cambiare qualcosa che non si può cambiare. Questo è il Superman classico, alla vecchia maniera, ma il mio Superman sentivo sarebbe dovuto maturare, avrebbe dovuto imparare qualcosa a ogni passo, doveva essere qualcosa di diverso, perché alla fine, l'idea o quello che avevo pianificato era che il traguardo finale per Superman fosse il suo vero ritorno o il suo raggiungere quello che io considero il Superman classico. Non lo vediamo davvero in questo film, il Superman classico. Credo anche che il costume nero sia delinei perfettamente il momento. Se vedete un flashback o un flash-forward, il costume nero vi indica in che periodo siamo perché configura un preciso arco narrativo. Per questo sono stato sempre intenzionato a usarlo per bloccare un determinato arco, per sancire il passaggio dal costume nero a quello rosso e blu e per dare maggiore significato a quello rosso e blu. Ci chiediamo, quando torna al costume rosso e blu, cosa significa?".

Stando alle ultime dichiarazioni di Snyder, il suo Justice League arriverà su HBO Max nel mese di marzo, anche se manca ancora una data ufficiale.