Justice League di Zack Snyder conterrà un'intera storia dedicata alle Amazzoni!

Connie Nielsen, interprete della regina Hippolyta in Justice League, ha anticipato nuovi dettagli sull'attesissima director's cut di Zack Snyder, rivelando la presenza di un'intera sottotrama che coinvolge le Amazzoni.

Nel film pubblicato dalla Warner Bros. nel 2017 e firmato da Joss Whedon, che ha sostituito Snyder in corso d'opera, sono presenti solo due brevi sequenze ambientate su Themyscira, l'isola delle Amazzoni, una che mostra Steppenwolf invadere il regno di Wonder Woman per recuperare la Mother Box e un'altra in flashback, incentrato sulla guerra che Steppenwolf aveva portato sulla Terra migliaia di anni prima.

Quest'ultima sequenza nella Snyder Cut vedrà Darkseid alla guida del suo esercito, ma senza rivelare troppi dettagli la Nielsen ha annunciato che Justice League di Zack Snyder scaverà molto più a fondo nelle origini delle Amazzoni ed esplorerà i retroscena di Themyscira: "Non posso dire molto, ma vi sorprenderete: le Amazzoni sono una parte fondamentale parte della storia costruita in Justice League, assisterete ad una sorta di storia delle origini."

Connie Nielsen ha anche affermato che sarà un piacere per i fan di Wonder Woman vedere la vera cultura amazzonica attraverso gli occhi di Zack Snyder e che "tutti adoreranno scoprire quanto possono essere cattivi le guerriere amazzoni."

Che la regina Hippolyta e il suo popolo avrebbero giocato un ruolo più significativo nel film è stato chiaro fin dal trailer di Justice League, e sarà interessante scoprire quanto esteso sarà all'interno del film di quattro ore pensato da Snyder. Ricordiamo che l'appuntamento per l'uscita del film è fissato, in digitale, per il 18 marzo prossimo.

Nel frattempo ecco lo splendido nuovo poster di Justice League.