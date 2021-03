Justice League, Zack Snyder confessa:'Inizialmente dovevano essere 5 film'

Ora che la Snyder Cut è stata distribuita i fan vogliono saperne sempre di più della visione del DC Universe da parte di Zack Snyder. E tra le ultime rivelazioni di Snyder scopriamo che Justice League avrebbe potuto essere costituito da 5 film e avrebbe potuto avere nel cast attori del calibro di Adam Driver Daniel Day-Lewis.

Durante un'intervista a MTV News, Snyder ha parlato di alcune delle voci che riguardano il casting che sono emerse nel corso degli anni sullo SnyderVerse, e sugli attori avvicinati nel corso degli anni.

"Ho parlato con Adam Driver di un ruolo ma non era Nightwing" ha dichiarato Snyder, riferendosi all'ipotesi Driver/Nightwing.



Allo stesso modo Snyder ha confermato che una volta si è avvicinato molto a ingaggiare Daniel Day-Lewis per interpretare il generale Zod in L'uomo d'acciaio, ruolo poi assegnato a Michael Shannon.

"Abbiamo parlato e speravamo che Daniel Day-Lewis sarebbe stato interessato al film" ha dichiarato Snyder.

Jeffrey Dean Morgan ha elogiato Zack Snyder e lo Snyder Cut, dopo i grossi problemi riscontrati con Justice League.

Ricordiamo che Zack Snyder dovette abbandonare la lavorazione di Justice League per problemi personali e Joss Whedon terminò il film, che non ebbe molto successo tra critica e fan.

Snyder ha sempre dichiarato che la sua versione del film era molto diversa e da anni gli appassionati invocavano la pubblicazione della Snyder Cut.

Sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Zack Snyder's Justice League.