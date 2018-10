Justice League: Zack Snyder conferma il taglio della scena sui Parademoni: era spaventosa!

È passato più o meno un anno dall'uscita in sala di Justice League, il cinefumetto che ha visto unita la squadra di eroi capitanata dal Batman di Ben Affleck e dall'Amazzone di Gal Gadot.

Adesso, come spesso è successo negli scorsi mesi, Zack Snyder, il regista che ha diretto il film (anche se poi le riprese aggiuntive - disastrose - sono state portate avanti da Joss Whedon), ha commentato via social dicendo che sì, una scena in particolare è stata tagliata perché considerata eccessivamente spaventosa.

Ma di quale scena si tratta?

La scena in questione proviene dalla sequenza del film in cui la neonata Justice League, composta da Cyborg, Batman, Wonder Woman, Flash e Aquaman (Superman si unisce a loro dopo il ritrovamento della Mother Box, che serve a risvegliarlo dal sonno eterno), si avventura nel sistema fognario che collega Gotham e Metropolis, per trovare Steppenwolf e i suoi Parademoni, i quali hanno rapito delle persone allo scopo di torturarle per avere informazioni sulla Mother Box.

Come vi mostriamo nell'immagine, la stanza dove i Parademoni torturavano le persone (il loro scopo era anche assoldarli come ulteriori soldati votati alla causa di Steppenwolf), era molto simile alle ambientazioni di Alien rispetto a quelle classiche che ci si aspettano da un cinefumetto sui supereroi. Gli umani catturati, apparentemente, avrebbero dovuto essere rinchiusi in quelle capsule fino alla loro apocalittica trasformazione. E Sndyer ha confermato a un fan molto curioso che raccontare quella parte della storia (come nascono i Parademoni, cioè), sarebbe stato troppo terrificante da mostrare e non avrebbe superato i limiti imposti dalla censura.

Che ne pensate? Justice League è attualmente disponibile in tutti i formati home video.