Justice League, Zack Snyder conferma: sarà presente Cyborg versione Knightmare

Continuano i commenti di Zack Snyder sull'attesa riedizione di Justice League: il regista ha confermato la presenza di una scena che siamo sicuri farà felici tutti i fan di Cyborg, personaggio dei fumetti DC.

Nelle scorse settimane sono stati in molti a chiedere a Zack Snyder se la nuova edizione di Justice League avrebbe aumentato il minutaggio dedicato al personaggio di Ray Fisher, poco presente nella versione vista nei cinema di tutto il mondo. Rispondendo alle domande dei fan su Twitter, il regista ha svelato vari indizi su quello che potremo vedere nella Snyder Cut e in particolare ha risposto con una emoji che fa l'occhiolino ad un appassionato che gli chiedeva se sarebbero state presenti delle scene di Cyborg nel Knightmare.

Gli appassionati hanno accolto con entusiasmo questa notizia, felici di vedere approfondire la psiche di Victor Stone, così come successo con Bruce Wayne in Batman vs Superman, in cui la sequenza ha mostrato un Batman completamente diverso da quello a cui tutti gli appassionati delle storie DC sono abituati. Ricordiamo che la nuova versione del film farà il suo debutto nel servizio streaming di HBO nel 2021, ma non è ancora stata rivelata una data esatta. Infine vi lasciamo con questa intervista a JK Simmons sulla Justice League Snyder Cut.