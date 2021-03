Justice League, Zack Snyder conferma: 'Parlai con Adam Driver, ma non per Nightwing'

I fan hanno sognato per lungo tempo l'arrivo di Adam Driver nel DC Extended Universe: più volte si era parlato dell'attore di Star Wars e Storia di un Matrimonio come prossimo ad essere arruolato agli ordini di Zack Snyder, con l'accordo mai realmente concretizzatosi nonostante, stando alle parole del regista, i contatti fossero reali.

Proprio così: nel corso di un'intervista il nostro Zack ha ammesso di aver realmente parlato con Adam Driver con l'intenzione di inserirlo nel suo progetto. Il regista ha però smentito che l'idea fosse quella di affidargli il ruolo di Nightwing, per il quale pare non ci siano ancora piani concreti in chiave DC Extended Universe.

"Sì, parlai con Adam Driver per un ruolo, ma non era per Nightwing" ha spiegato Snyder nel corso del suo intervento. Il regista, che è anche apparso in una scena del suo Justice League, ha però inevitabilmente permesso alla fantasia dei fan di tornare a volare: qual era il ruolo pensato per Adam Driver? Esiste ancora la possibilità di vederlo nel franchise in futuro? Ad oggi non ci è dato saperne di più.

Adam Driver o meno, comunque, il fandom DC è letteralmente esploso dopo l'uscita della Snyder Cut: ecco, a proposito, tutti gli easter-egg presenti nel Justice League di Zack Snyder.