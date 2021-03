Justice League, Zack Snyder conferma: 'Il settimo capitolo esiste'

La Snyder Cut di Justice League sembra dover continuare a tenere banco nelle nostre discussioni per un bel po' di tempo ancora: tra hype, leak, curiosità e le inevitabili opinioni post-release il film con Ben Affleck è ormai diventato già da tempo una questione mediatica, con i fan pronti a far partire teorie su ogni dettaglio.

Negli ultimi giorni, in particolare, il dibattito si è spostato sulla tanto chiacchierata suddivisione in capitoli della Snyder Cut: ufficialmente il film avrebbe infatti dovuto essere suddiviso in sei capitoli, ma da un po' di tempo i beninformati non facevano che parlare di un settimo e conclusivo episodio. Sarà vero?

Pare proprio di sì, almeno stando alle parole dello stesso Zack Snyder: "C'è un epilogo intitolato A Father Twice Over, che penso non sia stato rilasciato. Quest'ultima parte si chiama A Father Twice Over ed è quella che ci guida verso la fine del film. È il gran finale... Da lì all'effettiva conclusione passano circa 25 minuti, o meglio 20 minuti più i titoli di coda. Quindi effettivamente ci sono sette parti, sì" ha spiegato il regista.

Il nuovo poster della Snyder Cut di Justice League, intanto, ci ha nuovamente mostrato il nuovo look di Darkseid; ecco, invece, qual è il riferimento ad Harley Quinn indossato da Joker nella Snyder Cut.