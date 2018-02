Justice League: Zack Snyder conferma che una scena connette ben 3 dei suoi film DCEU

Zack Snyder ha confermato una connessione tematica tra Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e una scena cancellata da. Cosa che, tra l'altro, molti fan avevano sospettato essere accaduta.

La scena eliminata in questione è quella in cui il Superman, appena risorto, cammina attraverso le sale della nave kryptoniana. Il vestito nero è lì e, se volesse, lui potrebbe semplicemente prenderlo ma, alla fine, sceglie di indossare il completo blu e rosso che portava in precedenza.

Un fan di nome Nick Albright, ha chiesto al regista Zack Snyder dell'eventuale collegamento tematico su Vero, inquadrando la scena come un "richiamo" a Man of Steel, nella battuta che recita: "Tutti questi cambiamenti che stai attraversando, un giorno li penserai come una benedizione. E quando quel giorno arriverà, dovrai fare una scelta: scegliere se mostrarti orgoglioso di fronte alla razza umana, oppure no." Superman, scegliendo il blu e il rosso, sceglie di mostrare sé stesso.

Snyder, dal canto suo, ha risposto alla domanda, dicendo: "Penso che sia proprio giusto (quello che hai detto) e ora, in un certo senso, lui è come se fosse nato due volte, una su Krypton una sulla Terra, ed è di questa realtà che ora lui è fortemente consapevole, mentre si muove attraverso la nave."

Il completo nero di Superman è un riferimento all'Easter Egg delle trame originali "La morte di Superman" e "Il ritorno di Superman", quelle dei fumetti. In quelle storie, Superman, tornato ma senza i suoi poteri, indossa l'abito nero kryptoniano finché i suoi poteri non vengono ripristinati.

Per ora, questa scena, che collega i tre film di Snyder, rimane una particolarità distaccata dal film stesso.

Justice League è ora disponibile su Digital HD. Il film arriverà in USA in Blu-ray e DVD il 13 marzo.