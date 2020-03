Justice League, Zack Snyder condivide il poster vincitore del contest per lo Snyder Cut

Qualche tempo fa come saprete Zack Snyder ha indetto un contest sui social per la realizzazione del poster della sua director's cut di Justice League, che si è detto più volte deciso a completare.

Poche ore fa Snyder ha rivelato il vincitore del concorso, condividendo il suo poster sui propri canali social. L'art-work vede Darkseid al centro, con i membri della Justice League e una miriade di altri personaggi sparsi sul suo corpo. A differenza di molti poster fotorealistici che hanno partecipato al concorso e che vi abbiamo mostrato nelle scorse settimane, questo nello stile ricorda molto di più l'arte dei fumetti, ed evidentemente ha rapito cuore e occhi del regista.

Snyder ha dichiarato: "Grazie ancora a tutti per le fantastiche proposte e anche per gli auguri di buon compleanno, è tutto molto apprezzato ... Per quanto riguarda il vincitore del poster, non vedo l'ora di appendere la locandina alla parete del mio ufficio".

Il vincitore, noto su Twitter come MightyPegasus, ha condiviso un video in cui appare visibilmente sopraffatto dall'emozione: "Non so cosa dire. Non riesco ancora a crederci ... il mio telefono ha iniziato a impazzire e non riesco proprio a crederci ... Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. E' stato pazzesco. Non ho mai pensato che sarei arrivato così lontano nel torneo, ma apprezzo molto l'amore che tutti hanno condiviso per la mia opera ... Grazie mister Zack Snyder, questo significa molto per me. Sono super, super felice che il mio pezzo abbia attirato la tua attenzione."

