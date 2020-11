Justice League, Zack Snyder condivide un nuovo sguardo a Darkseid per una buona causa

Dopo aver svelato la prima foto di Martian Manhunter nel suo Justice League, Zack Snyder ha pubblicato un nuovo sguardo a Darkseid grazie ad una t-shirt messa in vendita per beneficenza.

Come potete vedere in calce all'articolo, il davanti della maglietta sfoggia un suggestivo artwork di Darkseid che riprende il look del supervillain nella nuova versione del film, di cui abbiamo avuto un assaggio nel trailer ufficiale della Snyder Cut diffuso in occasione del DC FanDome, mentre sul retro è presente la citazione "All of existence shall be mine".

"Insieme, abbiamo già raccolto oltre 430 mila dollari per la American Foundation for Suicide Prevention e il loro importantissimo lavoro. Speriamo che possiate aiutarci a raggiunge il mezzo milione!" ha scritto Snyder su Twitter, ringraziando l'artista Alex Pardee per aver realizzato questo fantastico artwork.

Nel frattempo si avvicina il terzo anniversario di Justice League, che ricordiamo aver debuttato nelle sale americane il 17 novembre 2017, e per molti questa potrebbe essere un'ottima occasione per avere nuovi dettagli sul film e sulla data di uscita.

La Snyder Cut, lo ricordiamo, verrà pubblicata sul servizio streaming di casa Warner (attualmente disponibile solo negli Stati Uniti) nel corso del 2021 e sarà divisa in quattro parti della durata di un'ora. Intanto, Snyder potrebbe aver confermato una teoria dei fan sulla morte di Robin.