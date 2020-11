Justice League, Zack Snyder condivide una nuova foto di Steppenwolf nello Snyder Cut

Che nello Snyder Cut avremmo finalmente visto il design originale di Steppenwolf lo sapevamo già, ma quest'oggi è stato proprio Snyder a condividere un'immagine del villain dalla nuova versione di Justice League con i suoi fan.

Lo avevamo intravisto anche oggi nel nuovo trailer di Justice League, ma una foto postata dallo stesso regista sul suo account Vero ci ha dato l'opportunità di dare un'occhiata più nel dettaglio a Steppenwolf, uno dei membri dell'Élite di Darkseid, il main villain del film.

Nella versione teatrale uscita in sala nel 2017, il personaggio non aveva fatto per niente figura, e aveva fallito nell'intento di mostrarsi un temibile avversario per i nostri eroi, vuoi per l'infelice redesign, vuoi per l'assenza totale del suo capo dalla pellicola.

Ma in quella che vedremo su HBO Max il prossimo anno, entrambi gli antagonisti, interpretati rispettivamente da Ciarán Hinds e Ray Porter, avranno il loro bel da fare, e potremo quindi guardarli e valutarli in un'ottica differente.

Le ragioni dietro il cambio d'aspetto di Steppenwolf nella Justice League di Joss Whedon ancora oggi non ci sono chiare, ma è probabile che sia stata una scelta tanto creativa quanto economica, considerando anche quanto più complicato e dispendioso potrebbe essere stato mantenere questo design, anche in virtù dei numerosi reshoot effettuati all'epoca.

Zack Snyder's Justice League arriverà su HBO Max nel 2021, mentre è ancora sconosciuta la piattaforma che ospiterà il prodotto nei paesi in cui il servizio non è attivo (Italia inclusa).