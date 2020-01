Justice League: Zack Snyder condivide un'immagine di Jeremy Irons rimossa dal film

Non passa giorno senza che Zack Snyder riveli qualcosa circa la sua versione di Justice League mai approdata al cinema e stavolta tocca a Jeremy Irons che possiamo vedere in una nuova immagine nel corso di una scena poi tagliata in fase di editing dalla versione cinematografica.

La descrizione dell'immagine dell'attore la fornisce direttamente il regista aggiungendo qualche informazione sulla scena in questione: "Alfred mentre lavora in un hangar aerospaziale WAyne abbandonato, ha dovuto spostare il suo lavoro dalla Batcaverna dato che lui e Bruce dovevano provare ad aggiustare Flying Fox e non c'era spazio nella caverna per velivolo così grande".

Insomma, anche questa scena in particolare è stata tagliata e con tutto quello che Snyder sta condividendo recentemente, non si fa fatica a credere che la sua versione fosse notevolmente più lunga di quella poi approdata nelle sale. Proprio qualche giorno fa, il regista ha rivelato l'inclusione anche del supereroe Atom: l'istantanea mostrata svela una scena che coinvolge Ryan Choi, personaggio che dunque si aggiunge a Darkseid e perfino Martian Manhunter a quelli tagliati dal montaggio finale del film realizzato da Joss Whedon. Curiosamente, Atom ha appena debuttato sul piccolo schermo grazie al crossover del network The CW Crisi sulle Terre Infinite.

Non ci sono ancora notizie in merito alla pubblicazione o meno dello Snyder Cut, nonostante il movimento Release the Snyder Cut sia più grande che mai. Alla fine dell'anno scorso, lo stesso Snyder ha ammesso che il taglio non è completo al 100%, anche se è abbastanza vicino a quella percentuale. "Il film non è ancora finito al 100 percento, ci sono ancora alcune cose che voglio fare, anche se, come in ogni film, non sono sicuro che faccia la differenza sul suo stato definitivo", aveva scritto l'autore in un commento su Vero.

Sempre pochi giorni fa, Zachary Levi è apparso dubbioso circa l'esistenza effettiva di questa versione: "Beh, so quel che un bel po' di persone su Twitter stanno chiedendo a gran voce, ma non esiste. A quanto ne so non esiste. Sicuramente c'è qualche bozza iniziale, qualche scena di prova girata o roba del genere, ma sono sicuro che sia tutto ciò che hanno. Snyder doveva andare via e Joss ha avuto il via libera; hanno fatto il resto del film e questa è stata la versione finale. Non c'è nessuna versione finale di Justice League completamente di Zack Snyder di cui sia a conoscenza. Non potete credere a tutto ciò che si dice online. Scioccante eh?".

Per altri approfondimenti vi segnaliamo la notizia di oggi: J.J. Abrams è a lavoro su Justice League Dark tramite la sua Bad Robot, che produrrà progetti per il cinema e la televisione ispirati a personaggi occulti della DC Comics.