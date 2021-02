Justice League: Zack Snyder condivide la clip di Superman con il costume nero in HD

Zack Snyder ha condiviso in streaming in versione alta definizione la clip in cui possiamo ammirare il Superman di Henry Cavill che sfoggia il suo completo nero, una versione del personaggio che non abbiamo mai visto nella versione cinematografica di Justice League poiché tagliata dai produttori ed eliminata dalla versione di Joss Whedon.

Adesso invece possiamo apprezzare la clip in tutta la sua magnificenza in alta definizione. Il breve filmato era già stato mostrato in anteprima alla Justice Con dello scorso luglio e mostra l'arrivo di Superman nella villa sul lago di Bruce Wayne: qui Clark Kent sfoggia la chiacchierata e iconica tuta nera e nella brevissima sequenza si incontra con Alfred, come ricorderete interpretato da Jeremy Irons.

In precedenza, Snyder aveva anche motivato il perché avesse scelto di adoperare il costume nero per il suo Superman in questo momento del suo Justice League: "Sono sempre stato un grande estimatore del costume nero, lo volevo a tutti i costi. Per me ha perfettamente senso perché... Superman è un personaggio che notoriamente non evolve. E' come una roccia, distrugge tutto ciò che si abbatte su di lui. E noi impariamo qualcosa su noi stessi provando a cambiare qualcosa che non si può cambiare. Questo è il Superman classico, alla vecchia maniera, ma il mio Superman sentivo sarebbe dovuto maturare, avrebbe dovuto imparare qualcosa a ogni passo, doveva essere qualcosa di diverso, perché alla fine, l'idea o quello che avevo pianificato era che il traguardo finale per Superman fosse il suo vero ritorno o il suo raggiungere quello che io considero il Superman classico".

Come già ampiamente anticipato, la Snyder Cut di Justice League arriverà su HBO Max il 18 marzo prossimo, come un lungo film da quattro ore, mentre siamo adesso in attesa del nuovo trailer ufficiale, previsto per il 14 febbraio prossimo.