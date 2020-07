Justice League, Zack Snyder ha completato la director's cut gratuitamente

Il prossimo anno sbarcherà su HBO Max l'attesissima Zack Snyder's Justice League, director's cut del crossover DC così come era stato ideato originariamente dal suo iniziale regista, che in una recente intervista ha dichiarato come si tratti di un progetto finalizzato per pura e semplice passione, a prescindere dal resto.

Durante il Justice Con tenutosi nel fine settimana all'interno della cornice più ampia del Cominc-Con at Home 2020, Snyder ha mostrato la clip del costume nero di Superman e ha avuto modo di parlare di questo progetto a lungo richiesto dai fan e finalmente approvato da Warner Bros, e durante la discussione il regista ha ammesso che sta ultimando la sua versione di Justice League senza ricevere un solo dollaro.



Ha dichiarato: "Per me è davvero emozionante avere una simile possibilità, e non vorrei guardare in bocca al proverbiale cavallo regalato, dato che adoro lavorarci anche su, tanto che lo sto facendo a titolo completamente gratuito, come reale progetto nato per passione". Anche se non sta prendendo un dollaro per completare il film, questo non significa che il crossover sia tornato in cantiere gratuitamente, dato che alla Warner Bros. la conclusione del cinecomic di Snyder costerà intorno ai 30 milioni di dollari.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al nostro speciale sui dettagli della Zack Snyder's Justice League.