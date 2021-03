Justice League: Zack Snyder commenta per la prima volta lo scandalo di Joss Whedon

Zack Snyder sta sponsorizzando parecchio l'arrivo della sua versione di Justice League su HBO Max e proprio per questo motivo sta concedendo numerose interviste. In una di queste ha persino accennato per la prima volta a quanto è accaduto nelle ultime settimane al collega Joss Whedon, il regista che l'ha sostituito alla regia del film tre anni fa.

Sempre dalle pagine del New York Times, Snyder si è detto molto vicino al cast e alla troupe che ha dovuto affrontare tutto ciò e che quando al timone c'era lui non era successo nulla di simile. "Non all'epoca. L'ultima cosa che avrebbero voluto fare era chiamare me, per lamentarsi delle loro difficoltà durante le riprese. Ma col senno di poi mi sento un po' in colpa che abbiano dovuto passare tutto questo. Questi ragazzi sono miei amici, sono attori straordinari, ed è gente forte. Voglio che si prendano cura di loro in una situazione salutare. Io non c'ero quindi la tua opinione su questo è buona quanto la mia".

Recentemente, Ray Fisher è tornato ad attaccare Whedon per il suo comportamento sul set di Justice League, dicendo che il regista era turbato dalle reazioni al suo precedente Avengers: Age of Ultron. "Da Joss abbiamo ottenuto una collaborazione disorientante. Prima delle riprese abbiamo ricevuto una mail, credo l'intero cast. Nella mail c'era scritto: 'Ehi, stiamo cercando davvero di mettere tutto a posto. Ovviamente questa è una situazione difficile. Sentiteci liberi di inviarci qualsiasi domanda, commento, bla, bla, bla'. Abbiamo capito abbastanza in fretta che non era affatto così" ha dichiarato l'attore.

Nel corso dell'intervista, Fisher ha affermato che "si vedeva chiaramente che Whedon era molto turbato dal fatto che alla gente non era piaciuto molto Avengers: Age of Ultron. Questo è ciò che è emerso dalla prima conversazione che ho avuto con lui. C'era una sorta di narcisismo egoistico che finiva per entrare in tutto ciò che stava cercando di fare".

Zack Snyder's Justice League uscirà su Sky e Now TV il 18 marzo prossimo in contemporanea con gli USA.