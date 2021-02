Justice League, Snyder promette l'arrivo di 'nuovi dei': quali sorprese ci saranno?

Intervistato dai microfoni dei MINUTMEN, Zack Snyder ha avuto modo di parlare a ruota libera della sua attesissima Justice League, director's cut che arriverà il prossimo marzo in esclusiva su HBO Max, spendendo anche qualche parola in merito a Darkseid e ai Nuovi Dei, personaggi creati dal mitico Jack Kirby.

Oltre al temibile tiranno di Apokolips, nella Justice League di Snyder vedremo (come anticipato nel trailer) anche Desaad, fedel braccio destro di Darkseid, e Granny Godness, ma nell'intervista proprio il regista ha dichiarato che compariranno diversi altri Nuovi Dei, rivelando:



"Almeno un altro dei mitici personaggi di Kirby apparirà nel film. Vedrete un altro Nuovo Dio nella sala del Trono di Darkseid. È molto eccitante". Vi ricordiamo inoltre che un film dedicato proprio ai Nuovi Dei è in lavorazione alla DC Films, firmato da Ava DuVernay e Tom King.



La famosa e chiacchieratissima Snyder Cut di Justice League sarà distribuita negli Stati Uniti dal servizio di streaming on demand HBO Max: annunciata inizialmente come una mini-serie da quattro episodio di un'ora ciascuno, alla fine sarà presentata secondo il volere del suo autore e avrà il formato di un film della durata di quattro ore.

Tantissime le differenze più o meno note con la versione di Joss Whedon uscita nel 2017: per cominciare, oltre ovviamente alla lunghezza, ricordiamo che ogni sequenza scritta e diretta dal collega sarà assente da questa versione, che includerà tra gli altri anche Joker, Deathstroke, Martian Manhunter e Darkseid.



Vi lasciamo al full trailer ufficiale della Zack Snyder's Justice League.