Justice League: Zack Snyder celebra il film DC con una commovente dedica alla figlia

Zack Snyder ha celebrato l'anniversario della versione cinematografica di Justice League in maniera molto commovente. Nella giornata di ieri, cinque anni esatti dopo l'uscita del film DC, il regista ha condiviso sui social media un'immagine promozionale della sua versione estesa arrivata su HBO Max nel marzo 2021 e una dedica alla figlia scomparsa.

Sebbene molti fan del regista non siano molto soddisfatti della versione cinematografica del film, terminata da Joss Whedon dopo l'abbandono di Snyder a causa dell'improvvisa morte della figlia Autumn, negli anni successivi i fan hanno sfruttato l'occasione della data di uscita originale per fare una campagna a favore della "Snyder Cut". Il tweet di Snyder ha reso omaggio a quell'impegno dei fan, così come ai loro sforzi per raccogliere fondi per la salute mentale e la prevenzione del suicidio.

"Autumn era solita firmare ogni cosa con questa frase: 'L'obiettivo non è vivere per sempre, ma creare qualcosa che lo sia'. A tutti voi che avete reso JL una cosa reale, onoratela. Non solo per l'enorme sforzo di raccolta fondi per la salute mentale, ma anche per aver contribuito a creare qualcosa che vivrà per sempre. E per questo vi sono eternamente grato. #AFSP #ZSJL".

I fan di Snyder sono tornati a far sentire la propria voce dopo la nomina di James Gunn a capo dei nuovi DC Studios. I fan della DC fedeli al lavoro del regista di Man of Steel e Batman v Superman Dawn of Justice, infatti, nei minuti successivi all'annuncio sulla nuova direzione intrapresa dal franchise di Warner Bros Discovery si sono subito rivolti ai social media per dichiarare che il lavoro di James Gunn a capo dei DC Studios decreterà la morte dello Snyderverse e qualsiasi speranza di un ritorno di Zack Snyder in casa DC: ma siamo al paradosso più totale.

Perché, in effetti, il nuovo ruolo di James Gunn come leader creativo dei DC Studios non segna affatto la cosiddetta "morte dello Snyderverse", anzi tutt'altro: a parte il fatto che mai come in questo momento, negli ultimi anni, i frutti della saga costruita da Zack Snyder sembrano pronti per essere colti, con praticamente tutti gli attori scelti dal regista per il suo progetto di Justice League ancora a bordo, da Jason Momoa a Gal Gadot, con Ben Affleck che addirittura tornerà in Aquaman 2 e Henry Cavill confermato come Superman.

Insomma, non è detto che la nomina di James Gunn si tradurrà in un ritorno di Zack Snyder in casa DC, ma allo stesso modo le polemiche contro il suo ruolo appaiono non solo esagerate, ma proprio paradossali.