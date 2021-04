Justice League di Zack Snyder, ma con un budget di 20 dollari: il video è esilarante!

Sono sempre più diffusi quei video di gruppi di fan che si riuniscono per realizzare una loro versione "maroccata" della pellicola che più amano. L'espediente è quello preso di petto dal film Be Kind Rewind di Michel Gondry e quest'oggi ve ne mostriamo uno dedicato a Zack Snyder's Justice League, solo che il budget non è quello speso dalla Warner.

Il video in questione è stato confezionato dalla pagina YouTube di Cracked che ha anche scherzosamente rititolato il film di Snyder in Justice League: The Budget Cut (ovvero il taglio al budget, visto che per fabbricarlo sono bastati appena una ventina di dollari). Potrebbe essere inoltre un buon modo per recuperare un riassunto del film e farsi due risate senza poi andare a vedere veramente il film di Snyder data anche l'enorme differenza di durata: parliamo di poco più di tre minuti di video contro le quasi quattro ore della Snyder Cut. L'effetto comico è assolutamente assicurato.

Nel frattempo sono stati rivelati i numeri reali ottenuti da Zack Snyder's Justice League su HBO Max: Godzilla vs Kong ha attirato più spettatori per HBO Max di qualsiasi altra uscita a parte a Wonder Woman 1984, che agevolato dall'uscita natalizia è stato il film col maggior numero di visualizzazioni sia nella sua settimana di debutto che nella settimana successiva. Per il 2021, tuttavia, la co-produzione Legendary Pictures con i due iconici mostri ha avuto la meglio su tutti gli altri film distribuiti finora su HBO Max, incluso Justice League di Zack Snyder.

In una recente intervista, inoltre, Chris Terrio ha definito la versione di Justice League di Joss Whedon come un atto di vandalismo: "La versione del 2017 fu un atto di vandalismo. Forse Zack è una persona eccessivamente elegante per dirlo, ma io non mi faccio problemi". Terrio è lo sceneggiatore della pellicola, lo ricordiamo.