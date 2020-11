Justice League, Zack Snyder con Ben Affleck, Gal Gadot e tutti gli altri sul set: la foto!

Tra i supereroi della Justice League ce n'è uno senza maschera che conoscono tutti: si tratta di Zack Snyder, regista del film riuscito nell'impresa più unica che rara di tornare a dirigere un'opera già uscita nei cinema tre anni fa.

La famosa Snyder Cut infatti è attualmente in fase di riprese aggiuntive in vista dell'uscita su HBO Max nel 2021, e dopo il doppio trailer promozionale in versione bianco e nero e in versione a colori, ecco arrivare dal set una nuova immagine che ritrae il team al completo insieme allo stesso Snyder.

La foto è stata scattata dal direttore della fotografia Fabian Wagner, presumibilmente durante la prima sessione di riprese del film, e oltre a Snyder include anche Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Ray Fisher, tutti nei panni dei rispettivi supereroi ovvero Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash e Cyborg. Come al solito potete gustarvela in calce all'articolo.

Ricordiamo che Zack Snyder's Justice League rappresenterà la versione definitiva del cinecomic già uscito al cinema nel 2017, allora modificato dagli interventi di Warner Bros. e Joss Whedon dopo l'abbandono di Snyder dal progetto. Il film durerà quattro ore e sarà disponibile anche in diverse versioni, come una mini-serie da quattro episodi e la sopracitata edizione in bianco e nero.

Ma a proposito di HBO Max: avete saputo che Wonder Woman 1984 uscirà in streaming?