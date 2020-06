Justice League: Zack Snyder avrà una sua convention, arriva la Justice Con

Come dite? Il San Diego Comicon? Il Lucca Comics? No, dimenticate tutto, perché d'ora in poi arriva una convention completamente diversa, basata proprio sul DC Extended Universe che Zack Snyder ha contribuito a creare e a rinnovare con la sua nuova versione di Justice League.

Ovviamente si tratterà di un appuntamento online, viste le difficoltà del periodo storico che ci ritroviamo a vivere, ma non è detto che in futuro non possa diventare una vera e propria convention sullo stile delle altre. L'incontro è stato organizzato da The Nerd Queens e da Comic Book Debate, e ci sarà occasione di dibattere sui temi più caldi riguardanti la Snyder Cut e gli altri film DC.

Vista tutta l'attenzione ricevuta negli ultimi tempi, e la sua volontà di condividere con i fan la sua passione, Zack Snyder non mancherà di presenziare, e a lui si uniranno anche Ray Porter, interprete di Darkseid, e Jay Oliva, artista che si è occupato degli storyboard del film.

Come spesso accade sui social network, è probabile che il regista vorrà svelare qualche succulento dettaglio riguardante i suoi progetti in corso. Avrà poi modo di approfondire la visione artistica dietro alle scelte effettuate all'interno dei vari film che ha girato per Warner Bros. Chissà che non possa diventare un appuntamento fisso... L'evento si svolgerà il 25 e il 26 luglio 2020, come è possibile vedere dal video di presentazione.

Intanto il regista ha affermato che Ray Fisher sarà il cuore del film e che la Snyder Cut sarà più dark rispetto alla versione cinematografica.