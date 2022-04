Justice League di Zack Snyder arriva su Netflix Italia, ed subito il film più visto!

Mentre i fan continuano a sperare che la fusione tra Warner Bros. e Discovery possa rivitalizzare i piani del famoso 'Snyder-Verse', l'acclamato Justice League di Zack Snyder approda su Netflix dove ha già conquistato la classifica dei film più visti.

In queste ore infatti l'epico film di quattro ore diretto da Zack Snyder risulta al primo posto della top10 dei titoli più visti sulla piattaforma in Italia: insomma il successo di Justice League sembra non avere fine, essendo il titolo già disponibile da quasi un anno in versione home-video bluray e 4K; dell'opera esiste anche una versione in bianco e nero, la famosa 'Justice is Gray' Edition, finora distribuita solo in formato digitale da HBO Max e in Italia apparsa su Sky e NOW.

In Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) allo scopo di reclutare una squadra di metaumani per proteggere il mondo da un'imminente minaccia di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato. Ma una volta insieme, Batman, Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e dal malvagio Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Nel cast anche Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons e Amber Heard. La sceneggiatura è di Chris Terrio, da una storia di Chris Terrio, Zack Snyder e Will Beall, basata sui personaggi della DC, Superman creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. I produttori del film sono Charles Roven, Deborah Snyder, mentre i produttori esecutivi sono Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio e Ben Affleck.

Recentemente, Justice League ha vinto agli Oscar portando a casa il premio del pubblico, una nuova statuetta onoraria riconosciuta dall'Academy in collaborazione con Twitter.