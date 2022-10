Justice League di Zack Snyder arriva al cinema per la prima volta in assoluto

L'acclamato Justice League di Zack Snyder, la chiacchieratissima versione originale del cinecomix DC del 2017 anche nota come 'Snyder Cut', dopo essere stata distribuita in esclusiva streaming su HBO Max e successivamente in home-video arriva per la prima volta al cinema.

Il merito è del regista e sceneggiatore Kevin Smith, che ha confermato ancora una volta l'intenzione di proiettare il film di Zack Snyder nel New Jersey nel corso del 2023. Nell'ultimo episodio del suo famoso podcast Fatman Beyond, infatti, Smith ha rivelato che Smodcastle Cinemas proietterà Justice League di Zack Snyder, segnando il debutto assoluto della Snyder Cut sul grande schermo. La proiezione farà parte di una serie di sessioni di screening con Q&A intitolata 'Direttamente responsabile: faccia a faccia con i cineasti a Smodcastle', che in base alle informazioni anticipate da Smith includerà anche le apparizioni di Joe e Anthony Russo, di Jason Reitman e, ovviamente, dello stesso Zack Snyder.

"Zack Snyder si unirà a noi il prossimo anno e mi ha detto: ' Cavolo amico, non ho mai mostrato Justice League in un cinema, mai, neanche una volta'. Quindi l'ho invitato. Gli ho detto, 'Fratello, sei il benvenuto!'" ha detto Kevin Smith. 'Direttamente responsabile' è una delle numerose iniziative che Kevin Smith sta mettendo in atto nel suo cinema, recentemente acquistato, nella speranza di renderlo una nuova destinazione fissa per il pubblico del New Jersey.

Ricordiamo che Zack Snyder sta attualmente lavorando al suo prossimo film, lo sci-fi Rebel Moon, che uscirà su Netflix in due parti. Per quanto riguarda il mondo DC, invece, ecco come The Rock ha anticipato Superman in Black Adam in un'intervista sul tappeto rosso della premiere del suo cinecomix.