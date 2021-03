Justice League, Zack Snyder apre all'arrivo dei sequel: Warner cambierà idea?

Nonostante l'intenzione di Warner Bros. di non proseguire con il DCEU di Zack Snyder, la calorosa accoglienza ottenuta dal suo cut di Justice League in questi giorni potrebbe avere cambiato le carte in tavola. O almeno, al contrario di quanto affermato nelle scorse settimane, secondo il regista ora non è da escludere l'arrivo di un sequel.

"Penso sempre, cos'è più probabile? Che Warner Bros. mi chieda di fare un sequel di Justice League? O che avrebbero resuscitato un film di tre anni fa, speso milioni di dollari per riportare in vita la visione originale e poi pubblicarlo? Penso che il sequel sarebbe uno scenario più probabile di quello che è appena successo. Quindi, alla luce di questo dico: 'Chissà cosa riserva il futuro?'" ha dichiarato Snyder durante un'intervista con Entertainment Weekly, aprendo di fatto per la prima volta a questa possibilità.

Per quanto riguarda i sequel, lo ricordiamo, Snyder aveva in programma di sviluppare l'arco narrativo di Justice League in tre capitoli. Nel secondo Darkseid avrebbe utilizzato l'equazione anti-vita per soggiogare Superman e conquistare la Terra, mentre il terzo sarebbe stato ambientato in parte nel mondo post-apocalittico conosciuto come "Knightmare" per poi ripetere la gigantesca battaglia finale che abbiamo visto nel primo film. Il tutto ovviamente dopo che Flash è tornato nel passato per mettere in guardia Bruce, come anticipato da Batman v Superman.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere uno o più sequel di Justice League? Fatecelo sapere nei commenti.