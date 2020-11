Justice League, Zack Snyder anticipa solamente 4 minuti di riprese aggiuntive

Zack Snyder ha mobilitato attori quali Ben Affleck, Gal Gadot, Ray Fisher e addirittura Jared Leto per le riprese aggiuntive della sua versione di Justice League. Tuttavia, secondo quanto rivelato dal regista, si tratterà solamente di quattro o cinque minuti di scene su un totale di quattro ore.

"Alla fine probabilmente saranno circa quattro o cinque minuti di riprese aggiuntive per l'intero film. Nelle quattro ore di durata di Justice League, forse quattro minuti" ha confermato Snyder durante un'intervista con Beyond The Trailer.

Lo scorso maggio, l'ex chairman di WarnerMedia e Capo di HBO Max, Bob Greenblat, anticipava che i costi per completare la Snyder Cut avrebbero superato anche i 20/30 milioni di dollari riportati dall'Hollywood Reporter, definendo la realizzazione del progetto un'impresa "gigantesca e molto complessa". Al momento non sappiamo quanto budget è stato stimato per i reshoot, ma è possibile che una grande fetta verrà utilizzata per ultimare i VFX delle moltissime scene già girate da Snyder e poi eliminate dalla versione cinematografica di Joss Whedon.

Nel frattempo, il direttore della fotografia Fabian Wagner ha condiviso una foto di Snyder sul set di Justice League per anticipare l'arrivo di una "bomba" per il 17 novembre, data dell'uscita cinematografica dell'originale Justice League.