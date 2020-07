Justice League, Zack Snyder anticipa i ruoli di Gal Gadot e Jason Momoa

Precedentemente al centro di un rumor che li voleva inseriti nel cinecomic The Flash, Gal Gadot e Jason Momoa torneranno nei panni di Wonder Woman e Aquaman nella versione director's cut di Justice League realizzata da Zack Snyder e in uscita nella prima parte del 2021 su HBO Max.

Il film, noto per il suo dramma di produzione dietro le quinte che vide Snyder abbandonare la produzione dopo una tragedia familiare, venne modificato pesantemente da Warner Bros. e Joss Whedon, con il risultato che molte idee volute dal regista originale vennero scartate e riviste. E fra queste anche il rapporto tra Wonder Woman e Aquaman, che fece storcere non pochi nasi per il modo in cui si risolveva su un flirt abbastanza banale fatto di battute e poco altro.

Ora che Snyder sarà in grado di condividere la sua visione di Justice League, e a poche ore dall'inizio della Justice Con, la convention dedicata a lui e ai suoi film, ha iniziato ad anticipare cosa i fan possono aspettarsi dall'atteso progetto, e durante un'intervista con Beyond The Trailer ha parlato proprio delle dinamiche che coinvolgeranno Aquaman e Wonder Woman e di quanto sia entusiasta di incorporarle nel team:

"Eravamo entusiasti di come quei due tipi di solitari avrebbero dovuto essere incorporati in questo ambiente di squadra, e soprattutto volevamo scoprire come avrebbero reagito, cosa avrebbero fatto."

Potete vedere l'intervista in calce all'articolo. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.