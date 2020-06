Justice League, Zack Snyder anticipa rivelazioni su Robin nella director's cut

Il regista Zack Snyder ha anticipato sulla sua pagina social che la director's cut di Justice League, in arrivo sul servizio di streaming on demand HBO Max, svelerà nuove informazioni sulla morte di Robin nel DCEU.

La morte di Dick Grayson è un territorio inesplorato e qualcosa che i fan vogliono conoscere di più: nelle scorse ore a Snyder è stato chiesto su Vero se la sua versione di Justice League esplorerà la morte del personaggio e il regista, come potete vedere nel post in calce all'articolo, ha risposto che: "In JL ci sarà un suggerimento".

Sebbene Robin non sia apparso fisicamente nel DCEU, in Batman v Superman: Dawn of Justice i fan hanno scoperto che la celebre spalla di Bruce Wayne è stata uccisa da Joker: il suo costume, come sicuramente alcuni di voi ricorderanno, è conservato nella Bat-caverna ed è sfregiato da alcuni graffiti lasciati da Joker. Per molti mesi non fu chiaro a quale Robin facesse riferimento quell'uniforme, se a Dick Grayson o a Jason Todd, tuttavia alla fine è stato rivelato che, al contrario di quanto accade nei fumetti, nel DCEU è Dick, e non Jason, il Robin ucciso da Joker.

