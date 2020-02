Justice League, Zack Snyder anticipa grosse novità in arrivo per la sua director's cut?

Come premio finale per un contest pensato per la realizzazione di poster fan-made per Justice League, il regista Zack Snyder ha messo in palio la partecipazione ad una misteriosa e inaspettata sessione di riprese aggiuntive per il mitologico Snyder Cut di Justice League.

Circa un mese fa, il regista aveva annunciato ufficialmente i suoi piani per un concorso di fan-poster, promettendo un pezzo di memorabilia dal set come premio finale per il vincitore, e ora quel premio è stato rivelato insieme ad un'anticipazione per celebre montaggio originale del suo cinecomic del 2017.

Snyder in precedenza ha confermato l'esistenza di una director's cut di Justice League, rivelando una durata mostruosa di 214 minuti. Sebbene il film sia molto più completo di quanto sostengano i detrattori (almeno stando a sentire Snyder), pare che abbia ancora bisogno qualche ritocco, dettaglio ribadito in più occasioni sia dall'autore che da alcuni membri della sua troupe.

Ora il regista ha rivelato i quattro finalisti del suo concorso di fan poster (che ha goduto di oltre 1.200 iscritti), e nel farlo ha anche pubblicato sul suo account del social Vero la foto del primo premio: il ciak ufficiale usato sul set di Justice League, adornato da un messaggio speciale scritto di suo pugno.

Sul retro, si legge: "Si prega di estendere al portatore di questa lista il diritto di superare tutti i protocolli di sicurezza e ricevere l'autorizzazione per partecipare a questa scena cinematografica e sincronizzare il marcatore sul set di qualsiasi ripresa aggiuntiva per il film noto come Justice League di Zack Snyder nell'improbabile e puramente speculativo momento in cui tale ripresa aggiuntiva sia necessaria".

La parte anteriore della lavagna descrive la scena come "qualcosa di bello con Batman, Superman, [Lois] o Martian Manhunter".

Era già noto che in Justice League avremmo dovuto assistere al debutto di Martian Manhunter, una scena che però Snyder non ha mai girato, ma non è chiaro a quali scene addizionali appartengano gli altri personaggi, a meno che non si riferisca alla scena "davvero spaventosa" che non ha mai girato dalla sua versione originale in cui Darkseid uccide Lois Lane. L'altra grande rivelazione della foto pubblicata dal regista è che Snyder si aspetta che Ben Affleck, Henry Cavill e Amy Adams partecipino ad ulteriori fotografie (a meno che non abbia progettato l'impiego dei loro stunt-man), e a questo proposito vale la pena di notare che recentemente Ben Affleck ha affermato di essere disposto a tutto per aiutare il film originale a vedere la luce.

La data riporta la dicitura "TBD", quindi a questo punto i fan dovranno aspettare con le dita incrociate nuovi aggiornamenti: si tratta comunque della mossa più audace del regista finora nei suoi costanti sforzi per ottenere la sua vero versione di Justice League, dopo numerose foto e teaser vari ed eventuali.

