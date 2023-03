Justice League, Zack Snyder annuncerà l'arrivo del film da quattro ore nei cinema?

Questa settimana i fan di Zack Snyder sono rimasti con il fiato sospeso a causa di un improvviso teaser legato a Justice League pubblicato sui profili social dell'autore, teaser che promette l'arrivo di un grosso annuncio tra qualche giorno.

Ma cosa nasconde davvero il criptico post? Ebbene, una nuova foto pubblicata da Zack Snyder su VERO potrebbe finalmente svelare l'arcano: come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo - immagine dedicata nientemeno che al Batman di Ben Affleck - Snyder ha ricordato ai suoi fan le tre date già anticipate tramite il 'post Darkseid' pubblicato su Twitter, vale a dire il 28, il 29 e il 30 aprile, ognuna delle quali è accompagnata dall'acronimo di un film della saga del cosiddetto SnyderVerse: il 28 corrisponde a MOS, vale a dire Man of Steel, il 29 è per BVS, vale a dire Batman v Superman, e infine il trenta è associato a ZSJL, ovvero Zack Snyder's Justice League, quest'ultimo associato anche alla dicitura IMAX.

L'allusione, a questo punto, sembra abbastanza ovvia: presumibilmente, il regista si sta preparando ad annunciare una 'tre giorni SnyderVerse', con il ritorno sul grande schermo di Man of Steel (uscito nel 2013 e dunque in procinto di festeggiare i dieci anni) e di Batman v Superman: Dawn of Justice, e soprattutto il debutto al cinema di Zack Snyder's Justice League, la versione director's cut del cinecomix del 2017 uscita nel 2021 in esclusiva per lo streaming e il mercato digitale, e poi successivamente in home-video fisico.

L'annuncio segreto in arrivo riguarderà dunque il grande schermo? Tutto fa pensare che sarà così. Rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.