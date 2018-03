Justice League: Zack Snyder adora Amber Heard nei panni di Mera: "E' perfetta!"

Il regista Zack Snyder ha pubblicato una splendida foto di Mera, a conferma del fatto che non rimpiange assolutamente la fiducia riposta nel ritratto che, del personaggio, ha fatto Amber Heard in

Snyder ha pubblicato la foto nel suo account Vero e si vede Amber Heard in piedi, in una posa dominante, con uno splendido scenario oceanico sullo sfondo. La somiglianza dell'attrice con la controparte fumettistica è strabiliante e in più, la grafica e la composizione dello scatto non fanno che confermare l'idea del regista sulla "perfezione" di Amber Heard nel ruolo della Regina di Atlantide. Voi che ne dite? Siete d'accordo?

Nei fumetti, Mera è la fiera regina di Atlantide. Simile a Wonder Woman, Mera è una fortissima metaumana, una leader nata, che farà di tutto per salvare la sua gente. In Justice League Mera ha un ruolo piccolissimo, certo - la vediamo combattere contro Steppenwolf e scambiare due chiacchiere con Aquaman - ma, nonostante ciò, la Heard ha mostrato le unghie, facendoci vedere il potenziale da leader del personaggio, una donna che non ha paura di sporcarsi le mani.

Di sicuro, è stata una bella introduzione al personaggio. Zack Snyder ha sempre fatto centro con i casting per i ruoli dei personaggi dei suoi film. Da Gerard Butler nei panni di Leonida, a Jeffrey Dean Morgan in The Comedian, il regista non ha sbagliato un colpo. Quindi, se gli sentite dire che, per lui, questa incarnazione di Mera è perfetta, è un "ipse dixit"!

I fan potranno rivedere la bella Amber Heard riprendere il ruolo di Mera nel film di James Wan, Aquaman, con Jason Momoa, che arriverà nei cinema il 21 dicembre 2018.