Justice League 2: Zac Snider condivide due foto dal film mai realizzato

In occasione del 16 giugno, giorno in cui negli USA si celebra la festa del papà, il regista Zac Snyder, che aveva diretto Justice League e avrebbe dovuto fare anche il sequel, ha deciso di rendere pubbliche due foto del film mai realizzato, che mostrano Darkseid e Cyborg.

Il 14 giugno, infatti, sarebbe dovuto uscire al cinema Justice League 2, ma dato che ciò non è avvenuto non resta che consolarsi con il paio di immagini in bianco e nero che il regista ha reso pubbliche.

In una di queste si può vedere Darkseid che avrebbe ricoperto il ruolo dell'antagonista principale, mentre nell'altra foto è presente Cyborg, interpretato da Ray Fisher, che sembra avere un incubo in cui gli appare se stesso in compagnia dei genitori.