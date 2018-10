Justice League, X-Men Le origini e L'Alba del Pianeta delle Scimmie in offerta su Amazon

In questo inizio di settimana d'ottobre, la nostra notizia dedicata alle notizie sulle migliori offerte di Amazon sull'intrattenimento si focalizza sui film. Come di consueto, ne abbiamo scelti per voi tre, tra quelli che hanno maggiore successo nel corso degli ultimi mesi.

Partiamo dalla steelbook esclusiva di Just League, in vendita solo su Amazon, che il colosso di Jeff Bezos propone a 16,18 Euro, nella versione BluRay, con un risparmio importante rispetto alle altre varianti.

Interessante che l'offerta sul BluRay dell'Alba del Pianeta delle Scimmie, il film con James Franco, Freida Pinto e Rupert Wyatt, che può essere acquistato ad 8,54 Euro, e rientra anche nella promozione che consente di portare a casa tre titoli a 15 Euro.

Nella stessa offerta di Amazon rientra anche X-Men Le Origini, la pellicola che viene venduta in versione BluRay a 7,67 Euro e che come detto poco sopra può essere abbinata ad altri due titoli per un osto complessivo di 15 Euro.

Come sempre, vi invitiamo a farci sapere attraverso i commenti se avete acquistato qualcuno dei prodotti che vi abbiamo linkato o meno.