Justice League: ecco Wonder Woman in una nuova immagine dello Snyder Cut

Mentre i fan continuano a chiedere a gran voce alla Warner Bros. di pubblicare lo Snyder Cut di Justice League, il regista ha diffuso in rete un altro sguardo alla sua versione del film DC.

Dopo aver visto Wonder Woman in una recente immagine pubblicata dallo stesso Snyder, è ora il momento di dare un'occhiata ad un momento che è stato rimosso dalla parte finale del film uscito nelle sale: nella foto, che potete trovare in calce alla notizia, ritrae l'amazzone interpretata da Gal Gadot mentre scopre dei murales che anticipano l'invasione di Darkseid.

Completato (e modificato) da Joss Whedon dopo l'abbandono di Snyder, infatti, Justice League doveva inizialmente introdurre il celebre villain DC che avrebbe poi fatto da antagonista principale per una seconda parte mai realizzata. Dopo gli scarsi risultati del film sul fronte del box office, Warner ha deciso di proseguire con l'Universo DC esplorando diverse direzioni.

Una di queste è quella degli stand-alone slegati dal resto del DCEU, da cui finora sono arrivati degli ottimi riscontri: Joker, da poco uscito nelle sale, è infatti già diventato il maggiore successo dell'anno per lo studio. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Joker.

E' notizia di pochi giorni fa che il movimento #ReleaseTheSnyderCut, girando tra le maggiori fiere degli Stati Uniti, ha raccolto oltre 100.000 dollari per un'associazione che si occupa di Prevenzione del Suicidio.