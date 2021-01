Justice League, Wonder Woman lotta con Steppenwolf nella nuova foto condivisa da Snyder

Il 2021 sarà l'anno della Justice League di Zack Snyder, che vedremo finalmente arrivare su HBO Max. E per festeggiare, il regista ci ha mostrato due nuove immagini dal film, entrambe con protagonista Gal Gadot. La prima ve l'abbiamo già mostrata quest'oggi, mentre la seconda la trovate subito dopo il salto.

Se nella foto che vi abbiamo proposto qualche ora fa Diana Prince era sulle tracce di Darkseid, in questa che trovate in calce alla notizia la Principessa delle Amazzoni lotta furiosamente contro Steppenwolf il villain interpretato da Ciarán Hinds che in questa nuova Justice League avrà tutt'altro design rispetto a quello visto nel film di Joss Whedon.

Queste, tuttavia, non saranno certo le uniche scene inedite con protagonista Diana o le altre guerriere di Themyscira, dato che anche la Regina Hyppolita di Connie Nielsen e altre amazzoni avranno il loro momento, essendo presente nel film la sequenza originale integrale che nella versione del 2017 aveva subito vari tagli e modifiche.

Justice League: Director's Cut, questo il nuovo nome dello Snyder Cut, arriverà sulla piattaforma streaming di WarnerMedia nel mese di marzo, mentre è ancora da vedere come verrà distribuito il prodotto nei vari paesi del mondo in cui il servizio non è attivo, Italia inclusa.