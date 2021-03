Justice League, la Wonder Woman di Gal Gadot al centro del nuovo trailer e poster

Giusto in tempo per celebrare la Giornata internazionale della Donna, l'account ufficiale di Zack Snyder's Justice League ha diffuso in rete un nuovo teaser ufficiale dedicato alla Wonder Woman di Gal Gadot.

Come i precedenti filmati incentrati su Batman, Superman, Aquaman e Flash, il video è accompagnato dalle voci fuori campo di diversi personaggi legati a Diana tra cui la madre Ippolita (Connie Nielsen) e la sua mentore Antiope, entrambe apparse di recente in Wonder Woman 1984. Sul finale del teaser, inoltre, possiamo vedere un assaggio dello scontro tra l'amazzone e Steppenwolf.

In calce alla news potete trovare anche il poster ufficiale dedicato a Wonder Woman, come gli altri rigorosamente in bianco e nero.

L'appuntamento con la Snyder Cut di Justice League è fissato al prossimo 19 marzo sulle principali piattaforme digitali. Con una durata di circa 4 ore, il film sarà suddiviso in ben sei capitoli, uno dei quali ("L'Era degli Eroi") viene citato da Diana proprio nel teaser diffuso oggi.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti da Wonder Woman 1984 su HBO Max, lo ricordiamo, Waner Bros. ha dato il via libera per un terzo e ultimo capitolo che riunirà per l'ultima volta (almeno secondo i piani attuali dello studio) Gal Gadot e la regista Patty Jenkins.