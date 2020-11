Justice League: Wonder Woman e le Amazzoni si mostrano in questi scatti dalla Snyder Cut

L'attesa per la Snyder Cut di Justice League continua e i fan non stanno più nella pelle. Il team creativo dietro al progetto non ci aiuta di certo: dopo la nuova immagine di Superman e lo scatto con Cyborg e Flash, ci vengono ora mostrate molte immagini con protagoniste la Diana Prince di Gal Gadot e le Amazzoni.

A proporcele è il direttore della fotografia Fabian Wagner, condividendo su Instagram alcune foto tratte sia dal backstage sia dall'edizione di Snyder: "Diana, le Amazzoni e una Scatola Madre?! Vi faccio una piccola lezione di storia".

Il popolo di Wonder Woman dovrebbe avere un certo rilievo nel film e secondo quanto rivelato dovrebbe esserci una lunga sequenza incentrata sulla storia delle Amazzoni, tagliata dalla versione cinematografica. L'interprete di Hippolyta, Connie Nielsen, aveva rivelato che la sequenza in questione conteneva diverse acrobazie: "Il mio stunt preferito è stato tagliato dal film e sto avendo qualche problema ad accettarlo. Era davvero figo, dovevo correre su una parete e volteggiare in aria, trafiggendo dei mostri. L'avevo provato per settimane e alla fine non l'hanno messo nel film. Lo avevano tolto, poi rimesso e poi tagliato di nuovo".

A quanto pare avremo modo di vedere diverse tecniche di combattimento amazzoni e qualche epica cavalcata contro i nemici. Vi ricordiamo che, nell'accettare di ritornare per la Snyder Cut, il regista ha anche deciso di includere il Joker di Jared Leto.