Justice League e Wonder Woman 1984: Zack Snyder supera un altro traguardo su HBO Max

A pochi giorni dalla sua diffusione su HBO Max, il pubblico sembra sia stato conquistato da Zack Snyder's Justice League avendo finalmente ottenuto il film che era stato inizialmente concepito dal regista per il suo universo narrativo, non avendo mai digerito la famigerata versione assemblata da Joss Whedon e uscita ormai ben quasi anni fa.

Per quantificare nuovamente il successo che sta riscontrando la Snyder Cut in streaming basti pensare che il pubblico iscritto alla piattaforma HBO Max è più interessato a quest'ultimo film che non alla più recente novità dell'Universo Cinematografico DC, ovvero il Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins, anch'esso approdato recentemente sulla piattaforma digitale americana di proprietà di WarnerMedia.

Secondo quanto riportato su TV Time infatti, Zack Snyder's Justice League è stato il film più visto nel weekend della sua uscita in streaming e il report indica anche che la Snyder Cut ha ottenuto il 35% di richieste in più della domanda per Wonder Woman 1984 nei tre giorni dopo la loro diffusione. Il grado di apprezzamento della pellicola poi è superiore per il pubblico alla voglia di vedere sia Godzilla vs. Kong che a Mortal Kombat, due dei blockbuster più attesi su HBO Max nelle prossime settimane.

In termini di punteggio critico le due pellicole non differiscono così tanto, Zack Snyder's Justice League ha un punteggio di 73% su Rotten Tomatoes mentre Wonder Woman 1984 è fermo al 59%, sebbene i sentimenti dietro le due pellicole sono molto diversi così come le modalità con le quali sono stati prodotti e distribuiti.

La Snyder Cut rappresenta la chiusura di una visione narrativa del solo Zack Snyder per gli eroi della Warner/DC mentre Wonder Woman 1984 dovrebbe essere invece l'inizio di una nuova fase creativa per lo studio e i suoi personaggi.