Justice League: weekend d'esordio deludente con 96 milioni di dollari

Dopo che le previsioni avevano stimato un weekend d’esordio al ribasso per, al di sotto dei 100milioni, il crossover diha mantenuto quelle aspettative.

Il film della Warner, indubbiamente il più atteso della settimana, ha aperto con 96milioni di dollari negli Stati Uniti, mentre al secondo posto si è piazzato Wonder, la pellicola con Julia Roberts e Owen Wilson, arrivato a 27.1milioni. Thor: Ragnarok scende al terzo posto, aggiungendo altri 21.7milioni al suo bottino.

Justice League è così ufficialmente il peggior esordio per un film del DC Extended Universe. Va un po’ meglio la situazione nei mercati internazionali, dai quali la pellicola ha riscosso di 185.5milioni, arrivando a un totale globale complessivo di 281.5milioni. Ricordiamo che per andare in pari la Warner dovrà arrivare alla cifra di almeno 600miloni, dato il budget stimato di oltre 300milioni a cui va aggiunto il costo della campagna pubblicitaria.