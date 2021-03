Justice League, per il web la scena tra Batman e Joker è la più bella di sempre

Viviamo in una società in cui il Batman di Ben Affleck e il Joker di Jared Leto si sono finalmente incontrati grazie a Justice League di Zack Snyder, il cinecomic DC Films disponibile da ieri su Sky Cinema e Now TV.

L'affluenza pazzesca registrata su HBO Max in giro per il mondo ha addirittura causato dei crash e dei malfunzionamenti per il servizio di streaming on demand, ma questi contrattempi non hanno impedito ai fan di dimostrare il loro rinnovato amore per il Batman di Ben Affleck; e, in particolare, a monopolizzare l'attenzione del web ci ha pensato la prima scena faccia a faccia con Joker.

Nell'epilogo della Snyder Cut, infatti, una nuova premonizione trasporta Bruce Wayne di nuovo nel futuro Knightmare, un mondo ridotto in polvere da Darkseid (Ray Porter) e dal suo schiavo, Superman, che ceduto all'equazione anti-vita dopo la morte di Lois Lane. In questo futuro post-apocalittico Batman fa squadra con ciò che è rimasto della Justice League (Cyborg e Flash) e alcuni improbabili alleati, come Deathstroke, Mera e ... Joker, rimasto solo dopo la morte di Harley Quinn (Margot Robbie).

I due personaggi si erano 'sfiorati' durante una famosa scena di Suicide Squad di David Ayer, ma fin da Batman v Superman: Dawn of Justice Zack Snyder ha sempre fatto intendere che nei vent'anni di attività di Bruce Wayne come vigilante l'eroe e il villain avevano avuto modo di incontrarsi innumerevoli volte, che spesso si erano rivelate tragiche per il Cavaliere Oscuro (una fra tutte, quella in cui Joker uccise Robin, il cui costume è esposto nella Bat-caverna come un memento mori).

Ora diversi utenti sui social hanno definito la scena tra Ben Affleck e Jared Leto come la migliore mai realizzata con Batman e Joker, un duello cinematografico che ha parecchi precedenti: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!