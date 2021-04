Justice League, Wayne T. Carr racconta il suo Lanterna Verde mancato nella Snyder Cut

Con la sospirata uscita della cosiddetta Snyder Cut, Zack Snyder ha avuto finalmente modo di realizzare la sua visione di Justice League, dopo essere stato costretto in circostanze tragiche ad abbandonare la regia del film. C'è un aspetto, però, che non è riuscito a condurre in porto: la presenza di una scena con Lanterna Verde.

Wayne T. Carr, l'attore chiamato a interpretare John Stewart, ha raccontato che la scena in questione non ha ottenuto l'approvazione di Warner Bros. e ha manifestato la sua delusione per non apparire in Zack Snyder's Justice League.

"Zack mi disse: La gireremo, e vediamo cosa dice lo studio" ha ricordato Wayne T. Carr. "È stato un po' folle, perché abbiamo girato in quelli che chiamerò Driveway Studios. Mi ha chiamato dopo averla fatta vedere a tutti, e mi ha detto: Non mi lasciano fare questa cosa."

La sequenza di Lanterna Verde non compare così nel film, anche se non è per questo che i nuovi iscritti HBO Max sono inferiori alle attese dopo Justice League. Da pochi giorni, invece, la versione in bianco e nero Justice Is Gray è disponibile in Italia. Quando ha visto il film, ha continuato Wayne T. Carr, "ho vissuto il viaggio come hanno fatto tutti. Solo verso la fine ho capito: Oh, non ne faccio parte. Maledizione. La cosa che mi scalda il cuore è che una volta che sono uscite tutte le concept art, non c'è stato altro che amore da parte dei fan. Non sono nemmeno nel film e ricevo solo feedback positivi e supporto dalla gente. È assolutamente pazzesco, ma lo adoro."