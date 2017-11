Justice League: la Warner vuole che superi l'incasso di Thor: Ragnarok in USA

Il The Hollywood Reporter svela che la Warner Bros. Pictures sarebbe preoccupata riguardo questo week-end d'apertura diin USA; gli executives della Warner vorrebbero che il film corale della DC abbia un esordio superiore a quello di

Secondo i pronostici, infatti, Justice League non avrebbe generato sufficiente hype da garantire una grandissima apertura stile Batman v Superman (che debuttò con 166 milioni) e le recensioni della critica (attualmente è a 37% sul popolare Rotten Tomatoes) potrebbero non aiutare. Per questo il film sul team DC potrebbe non superare i 110 milioni di dollari in USA, finendo per non battere Thor: Ragnarok che, invece, ha esordito con 122.7 milioni.

Secondo THR, alcuni executives sarebbero preoccupati e starebbero attendendo il risultato a fine week-end. "Se un personaggio di serie B della Marvel incassa di più del team di serie A della DC, diventa imbarazzante" ha spiegato una fonte della Warner alla THR "Sarà un week-end a prova di stress per moti executives della Warner". Secondo i report la Warner spera in una riuscita maggiore per Aquaman che per questo Justice League.

Staremo a vedere.