Justice League: la Warner ha visto la Snyder Cut solamente nel 2019!

Sappiamo ormai bene da qualche tempo che la Snyder Cut di Justice League esisteva già in diverse versioni più o meno complete già all'indomani del licenziamento di Zack Snyder dal film avvenuto intorno al 2016/2017. La pellicola venne quindi rimaneggiata da Joss Whedon, ma la Warner non aveva mai visto la Snyder Cut almeno fino al 2019.

Proprio in occasione di un'intervista concessa a Vanity Fair, proprio Snyder ha rivelato che i dirigenti e i produttori della Warner Bros. non avevano mai visto la Snyder Cut fino al 2019, ovvero l'anno in cui vennero annunciati i lavori per completare la pellicola e farla uscire su HBO Max sotto la supervisione dello stesso regista.

"Io all'epoca dissi, 'Beh, posso almeno venire e raccontarvi quale penso sia la migliore versione del film e come sarebbe?' E così sono andato da loro e gli ho presentato l'idea di come completare il film al meglio correttamente, Zack Snyder’s Justice League, e come avremmo potuto venderla e cosa sarebbe significato per i fan e tutto il resto. Poi loro vennero a casa mia a vedere il film - nessuno di loro aveva mai visto la mia versione del film. Dopodiché dissero: 'Okay, siamo disposti a farlo'".

Stando alle parole di Snyder, davvero la sua versione è stata chiusa in un cassetto per oltre tre anni senza essere vista da nessuno.

Di recente, Snyder ha parlato anche gli atteggiamenti contro di lui da parte dello studio: "Warner Bros. è fortemente anti-Snyder, se così vogliamo dire. Cosa posso dire? È palese che non siano interessati alle mie idee. Ma devo anche dire che inizialmente non erano interessati alla mia idea di Justice League, decisione che hanno chiaramente rivisto. Io amo quei personaggi, amo quei mondi, credo ci sia del materiale fantastico per dei film. Non so cos'altro si possa fare, nonostante io pensi che il movimento dei fan sia davvero forte, tutta la community dei fan, le loro intenzioni sono così oneste, ho un enorme rispetto per loro".

Intanto, Gal Gadot ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Joss Whedon durante le riprese di Justice League.