Justice League: la Warner potrebbe perdere tra i 50 e i 100 milioni di dollari!

Nonostante Justice League si stia comportando bene a livello internazionale, è in patria che un incasso nel weekend d'apertura di soliha reso la situazione difficile per la, che dalla delusione commerciale del film dipotrebbe addirittura perdere molti soldi.

Calcolatrice alla mano e con molta pazienza, infatti, Forbes ha tentato di tirare delle somme dai numeri in loro possesso, arrivando alla conclusione che il crossover DC dovrebbe incassare una cifra tra i 700 e i 750 milioni di dollari solo per rientrare nelle spese, dati 300 milioni di budget e gli altri 150 milioni di costi per il marketing. "Rientrare nelle spese", per i polemici in erba, non vuol dire recuperare solo i costi di produzione e pubblicizzazione, ma anche ricavare un profitto minimo e adeguato dall'esborso di denaro, essendo comunque un investimento.



A partire però da oggi, le proiezioni vedrebbero Justice League incassare worldwide a fine corsa "soli" 635 milioni, cifra che non promette assolutamente niente di buono per la Warner, in quanto sarebbe il minor incasso di un film del DCEU e comporterebbe una perdita in un range complessivo tra i 50 e 100 milioni di dollari per la Warner, stimati in positivo in quel profitto auspicato di cui sopra.



Anche se i calconi fossero errati e corretti nelle prossime settimane al rialzo, si tratterebbe comunque di poco, il che lascerebbe pensare a prossimi cambiamenti nel DCEU, forse più sostanziosi di quanto previsto. Staremo a vedere.