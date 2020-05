Justice League, Warner aveva offerto un film a Patty Jenkins: ecco perché l'ha rifiutato

Nella cover story del nuovo numero del magazine francese Premiere, la regista Patty Jenkins di Wonder Woman e del prossimo e attesissimo Wonder Woman 1984 ha rivelato non solo che la Warner Bros. le aveva offerto la guida di un film sulla Justice League, ma anche i motivi che l'hanno spinta a declinare l'allettante proposta.

L'idea di riunire insieme tanti supereroi in una solo film, infatti, non è qualcosa di risonante con lo stile della Jenkins, motivo che l'ha convinta a rinunciare all'offerta e procedere con il suo take unico su Wonder Woman. Un utente Instagram ha tradotto parte dell'intervista, che vi riportiamo di seguito:



"Mi piacciono molto le persone che lavorano alla Warner, ma vogliono il pieno controllo dei loro film. Il regista stesso è sotto controllo. Sì, può succedere. Inoltre, si capisce immediatamente se un regista può o meno imporre la sua visione al film. In questo senso, credo proprio che queste persone si comportino diversamente da come fanno con me, perché in Wonder Woman 1984 ho davvero fatto quello che volevo. E poi, tutto ciò di cui un film di supereroi ha bisogno a me pare venga naturale: adoro girare grandi scene d'azione in set giganteschi. Mi piace moltissimo".



E sulla Justice League ha rivelato: "Adoro i fumetti, ma sono arrivata ai supereroi passando dai film. C'è in me questo desiderio d'emulazione dei film che ho visto quando ero bambina. Un certo spirito che regnava a quei tempi. È così rilevante quando poi sto girando? Non lo so. Il punto è che, a differenza di molti altri registi, a me non interessano davvero gli universi condivisi, la continuità o quel tipo di dettagli. Sono stata addirittura contatta per girare un film della Justice League, in passato, ma non mi interessava davvero. Troppi personaggi".



Nonostante Justice League sia quanto di più lontano dal suo ideale di cinema supereroistico, la Jenkins ammette di avere dei piani per almeno uno terzo film su Wonder Woman, anche se suggerisce immediatamente che non rivelerà assolutamente nulla prima dell'uscita di Wonder Woman 1984 al cinema.



Vi lasciamo allo speciale dedicato all'analisi del trailer di Wonder Woman 1984.