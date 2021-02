Justice League, Warner Bros. voleva pubblicarlo incompleto: il commento di Zack Snyder

Il trailer della Justice League di Zack Snyder ha fatto venire l'acquolina in bocca ai fan del regista, pronti a gustarsi quattro ore di spettacolo superomistico in arrivo il 18 marzo su HBO Max.

Come noto, il regista ha beneficiato di circa 70 milioni di dollari per completare il suo montaggio del film durante la pandemia, effettuando addirittura delle riprese aggiuntive con membri del cast vecchi (Ben Affleck, Gal Gadot) e nuovi (Jared Leto).

Fino a quel punto la "Snyder Cut" esisteva, ma era tutt'altro che finita: mancavano gli effetti visivi, la colonna sonora era incompleta e il tutto ovviamente doveva essere montato insieme. Tuttavia, secondo la produttrice Deborah Snyder, moglie del regista, i dirigenti dello studio avevano inizialmente considerato la pubblicazione di questa versione di Justice League nel suo stato di incompiutezza.

Non sarebbe stata una cosa nuova, in passato molte director's cut sono state immesse sul mercato anche se incomplete, ma per Snyder non sarebbe stato soddisfacente guardare il film in quel modo. "Quando si sono rivolti a noi abbiamo dovuto farci un'idea di cosa fosse il progetto, perché originariamente lo studio ci propose: 'Pubblichiamo semplicemente questa versione così com'è'" ha rivelato Deborah Snyder. "E Zack fu categorico nel dire no. Era un film molto in divenire. La musica non poteva essere usata. Mi disse: 'Se lo farò lo farò nel modo giusto, oppure non lo farò'".

Per quanto riguarda le difficoltà di finire effettivamente Justice League, Snyder ha aggiunto: "Il problema è stato solo quello di capire i costi reali per gli effetti visivi: abbiamo fatto tutto da soli, in modo da poter mettere insieme una presentazione da portare allo studio e gran parte di quella presentazione era allestita intorno al supporto dei fan e ciò che la pubblicazione di questo film avrebbe rappresentato per loro".

E a quanto pare Snyder ci ha visto giusto: il trailer di Justice League ha superato i numeri di The Batman!