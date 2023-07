Justice League, Warner Bros rimuove il trailer di Zack Snyder: i fan contro James Gunn

Warner Bros ha rimosso il trailer della Snyder's Cut di Justice League dal canale MAX di HBO su Youtube: il motivo dietro questo gesto sembrerebbe ignoto, ma il fandom non ha perso tempo a riprendere la battaglia verso i DC Studios come ogni volta che si tocca l'universo DC di Zack Snyder. Ma chi sarà il vero "colpevole" dietro questa storia?

Per i fan, che da sempre vedono una certa rivalità tra James Gunn e Snyder, non ci sono dubbi sulla "colpevolezza" dell'attuale co-presidente dei DC Studios. Su Twitter non è passato inosservato che su MAX fosse stato eliminato il trailer di Zack Snyder's Justice League e subito per qualche utente è stato tutto chiaro: lo zampino è di James Gunn.

A smontare questa teoria è la presenza sul canale di MAX del secondo trailer della Snyder's Cut che basterebbe per "scagionare" Gunn dalle accuse dei fan: al momento, Warner Bros non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Nella cinematografia DC l'argomento Justice League è sicuramente tra i più delicati dopo la turbolenta gestazione, ma sembrerebbe che i nuovi piani per il DCU abbiamo come obiettivo proprio quello di rimarginare una ferita ancora aperta. Ma se siete curiosi di scoprire quali era i piani originali di Snyder vi basta sapere che la sceneggiatura di Justice League, in origine, era molto più dark: ma non solo perché nell'ipotesi di un sequel avremmo potuto vedere una Wonder Woman Kryptoniana sul grande schermo!